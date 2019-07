Rifiuti | incendio a Bellolampo | Catania ' quattro in un mese desta qualche sospetto'

Frosinone - FDI su incendio Mecoris : ripensare filiera Rifiuti : Roma – “Oggi in commissione regionale rifiuti richiesta da me su segnalazione di Alessia Savo esponente di Fratelli d’Italia (ex sindaco di Torrice, Frosinone), audizione sulle cause e sulle conseguenze per la popolazione ed il territorio, dell’incendio del capannone dell’azienda di smaltimento rifiuti speciali M.Eco.Ris. Soprattutto volevamo acquisire dalla Arpa Lazio e dai funzionari della Provincia e del Comune ...

Incendio in un deposito di Rifiuti speciali nel milanese : Incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo milanese, alle porte di Milano. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia

Incendio in deposito di Rifiuti speciali a Settimo Milanese : rogo domato : Non sono stati riscontrati picchi di sostanze pericolose dopo l’Incendio deflagrato questa mattina all’alba a Settimo Milanese (Milano), in un’azienda di stoccaggio di rifiuti, la EffeC2 in via Sabin 28. Lo fa sapere il Comune della cittadina, in costante contatto con l’Arpa. “Il vento che spirava verso nord-ovest ha portato il fumo verso il centro della nostra città” e “i tecnici Arpa effettuano ...

Incendio in un deposito di Rifiuti alle porte di Milano : Un Incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell'alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto, chiamati dai cittadini...

Settimo Milanese - incendio in azienda trattamento Rifiuti speciali. FOTO : Settimo Milanese, incendio in azienda trattamento rifiuti speciali. FOTO Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri sono al lavoro dalle prime ore dell’alba in un grande deposito alle porte di Milano. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime o feriti Parole chiave: ...

Milano - maxi-incendio in un deposito di Rifiuti speciali : le immagini del rogo : Alle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre ordinarie e col Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per spegnere un incendio divampato in un deposito specializzato in trattamento di rifiuti a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Alle 9, quattro ore dopo, il rogo era sotto controllo. Venezia, il dialogo tra il comandante e la capitaneria: “Non vi serve un quarto rimorchiatore?”. ...

Incendio in azienda di Rifiuti speciali a Settimo Milanese : allarme per la colonna di fumo : Un Incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell’alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano.Sul posto, chiamati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo, decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime né feriti.Le fiamme si sono sviluppate prima dell’alba, ...

Settimo Milanese - incendio in deposito di Rifiuti speciali. Cittadini svegliati da un'alta colonna di fumo : Un incendio di grandi proporzioni sta interessando, dalle prime luci dell'alba, un grosso deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto, chiamati dai Cittadini...

C’è stato un incendio in un deposito di Rifiuti speciali a Settimo Milanese : Intorno alle 5 di questa mattina si è sviluppato un incendio in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, comune che fa parte della città metropolitana di Milano. Il deposito, grande circa 1.400 metri quadri, si trova in via

Milano - maxi-incendio in un deposito di Rifiuti speciali a Settimo Milanese : Un maxi-incendio si è sviluppato in un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, paese alle porte di Milano. Al lavoro dall’alba ci sono decine di vigili del fuoco, uomini del 118, polizia e carabinieri, tutti allertati dai cittadini che si sono svegliati vedendo un’alta colonna di fumo sollevarsi dal capannone, un’area di 1400 metri quadri in via Sabin, dove i rifiuti vengono trattati. I circa 50 vigili del fuoco ...

Incendio in deposito di Rifiuti speciali a Settimo Milanese : alta colonna di fumo : Un vasto Incendio sta interessando, dalle prime luci dell’alba, un deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Sul posto decine di Vigili del fuoco, 118, polizia e carabinieri. Si tratta di un deposito in via Sabin, con un capannone di circa 1400 metri quadrati. Un’alta colonna di fumo si leva dall’edificio. L’Incendio segue alla lunga serie di roghi in depositi di rifiuti che hanno colpito ...

Incendio impianto Rifiuti in Valle Roveto - tecnici Arta per controllo inquinamento aria e acqua : L'Aquila - I tecnici del Distretto provinciale di L’Aquila di Arta Abruzzo, Carlo Bellina e Fabrizio Righetti, coordinati dal direttore della struttura Virginia Lena, sono intervenuti ieri sera sul luogo dell’Incendio che dal pomeriggio ha interessato l’impianto di trattamento rifiuti della società GEA Srl in località “Piana della Mola”, nella zona Industriale di San Vincenzo Valle Roveto (L’Aquila). La squadra di pronta ...

Incendio impianto Rifiuti in Valle Roveto - tecnici Arta per controllo inquinamento aria e acqua : L'Aquila - I tecnici del Distretto provinciale di L’Aquila di Arta Abruzzo, Carlo Bellina e Fabrizio Righetti, coordinati dal direttore della struttura Virginia Lena, sono intervenuti ieri sera sul luogo dell’Incendio che dal pomeriggio ha interessato l’impianto di trattamento rifiuti della società GEA Srl in località “Piana della Mola”, nella zona Industriale di San Vincenzo Valle Roveto (L’Aquila). La squadra di pronta ...

Frosinone - incendio in azienda di Rifiuti speciali : terminate le operazioni di spegnimento : Concluse a Frosinone le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato la Mecoris, azienda di rifiuti speciali, da domenica scorsa. L’attività è terminata nella serata di ieri, con lo smassamento del materiale incombusto all’interno del capannone. L'articolo Frosinone, incendio in azienda di rifiuti speciali: terminate le operazioni di spegnimento sembra essere il primo su Meteo Web.