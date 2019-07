Morto al Centro Rimpatri | detenuto malato a Fanpage | “Un inferno | appeso a una corda per

Morto al Centro Rimpatri - detenuto malato a Fanpage : “Un inferno - appesi a una corda per defecare” : J.N., un detenuto di 29 anni del Centro di Permanenza e Rompatrio di Torino, ha contattato Fanpage.it raccontando il suo calvario nella struttura. Ha infatti subito interventi chirurgici al femore e all'omero e una ricanalizzazione dell'intestino, necessita di terapie urgenti ma non riesce neppure a farsi soccorrere da un'ambulanza: "Faccio fatica anche ad andare in bagno. Devono legarmi a una corda".Continua a leggere