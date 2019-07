I danni e la paura per il vento e la grandine sulla costa adriatica 

agi

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Temporali, grandinate, venti fino a 150 km. orari e trombe d'ariaadriatica: dopo settimane di caldo e umidità asfissiante, un'ondata di maltempo ha spazzato Romagna, Marche e Abruzzo causando feriti,e tanta. La situazione più critica a Pescara, dove i nubifragi accompagnati da chicchi dicon un diametro fino a 5 centimetri hanno trasformato le strade in fiumi. Una ventina i feriti, tra cui una donna incinta che ha riportato ferite al volto e al capo. Emergenza anche nell'ospedale cittadino: l'acqua ha allagato i parcheggi e ha distrutto decine di auto. Le infiltrazioni al piano terra hanno messo fuori uso le sale operatorie, le cucine e la farmacia mentre i seminterrati sono totalmente inagibili. Scusi, chi ha fatto palo?##maltempo #Abruzzo pic.twitter.com/0ViwXyuDRx — Laura Di Nicola (@elledinicola) July 10, 2019 A Milano ...

