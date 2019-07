Gip Vella subisce gogna mediatica | arriva emendamento di + Europa

ilgiornale

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Federico Garau Presentato un decreto sicurezza bis dal deputato Riccardo Magi per tentare di tutelare la giudice Alessandra. Chi dovesse attaccare un giudice potrebbe ricevere una pena da uno a sette anni di reclusione Presentato dal partito di + per tutelare la gip di Agrigento Alessandra e tutti quanti gli altri giudici che potrebbero trovarsi, in futuro, a subìre delle minacce. La modifica, da apporre al "decreto sicurezza bis", è stata avanzata dal deputato Riccardo Magi. A riportare la notizia, il quotidiano "AgrigentoNotizie". Non è un mistero che la decisione del gip di non convalidare lo stato di arresto di Carola Rackete, comandante della nave ong "Sea Watch3", abbia provocato numerose e varie reazioni. Dal trionfo dei sostenitori dell'accoglienza, all'amarezza dei militari della guardia di finanza, fino ad

