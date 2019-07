Clicca e iscriviti ai casting di #Amici19

wittytv

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Il 17 luglio si terranno i provini per la nuova edizione di Amici e a selezionare i giovani talenti ci sarà anche Giordana, finalista della scorsa edizione. Per poter partecipare è necessario iscriversi sul sito www.wittytv.it scrivendo #GIORDANA nella sezione RACCONTACI. Sarà la Redazione a richiamarti e a convocarti ufficialmente, dandoti tutte le informazioni necessarie. Non aspettare, il prossimo allievo della scuola dipotresti essere tu! Seguite “Amici“ su: Instagram Facebook Twitter hashtag ufficiale

