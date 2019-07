Amazon mette il timbro anti-contraffazione per bloccare i prodotti falsi

wired

(Di mercoledì 10 luglio 2019) A pochi giorni dal suo prossimo Prime Day,lancia il servizio Transparency anche in Europa, India e Canada. Con il nuovo sistema, che conta già oltre 4mila marchi registrati negli Stati Uniti, il colosso dell’ecommerce punta a contrastare laanche in altre aree geografiche, combattendo contro un mercato che soltanto nel vecchio continente costa quasi 60 miliardi di euro all’anno in. Il modello di tracciabilità è semplice. I marchi applicano un codice univoco Transparency a ognuno dei loro, così che, i clienti e tutte le altre parti della filiera produttiva possano verificarne l’originalità in qualsiasi momento. Questo sistema di garanzia peranche di proteggere e valorizzare al meglio l’originalità dei, tutelando le aziende. Tramite il codice univoco, inoltre, ogni volta che un prodotto contrassegnato viene ordinato su ...

