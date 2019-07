Wimbledon – Riske ci prova | ma Serena Williams ha la meglio | staccato il pass per la

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena al terzo con Riske - Halep elimina Zhang : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Serena passa a condurre: Williams tiene il servizio a 15 e va 2-1. 15.39 CONTROBREAK Serena! La reazione di Williams non si fa attendere: servizio tolto a 30 ed è 1-1! 15.37 MATCH Halep! La romena Simona Halep va in semifianle superando la cinese Shuai Zhang per 7-6 (4) 6-1. Svitolina o Muchova nel penultimo atto. 15.35 BREAK Riske! In salita l’avvio del terzo set per Serena ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 9 luglio. Serena Williams conquista il primo set contro Riske : 14.47: Serena Williams VINCE IL primo SET! 6-4 per l'ex numero uno del mondo. 14.45: Simona Halep pareggia i conti con Shuai Zhang. 4-4 14.43: Serena tiene il servizio e sale 5-4 contro Riske. 14.40: Arriva anche il controbreak di Serena Williams. 4-4 14.39: controbreak di Halep! 4-3 per Zhang nel primo set. 14.37: ALTRO BREAK DI Riske! Nuovo vantaggio per la numero 55 del mondo, che si ...

Wimbledon – Serena Williams in scioltezza - Suarez Navarro ko in due set : ai quarti sarà derby con Riske : Serena Williams vola ai quarti di finale di Wimbledon: la spagnola Suarez Navarro ko in due set Serena Williams super oggi pomeriggio nella sfida contro Carla Suarez Navarro valida per gli ottavi di finale di Wimbledon: la tennista statunitense ha avuto la meglio sulla sua avversaria spagnola con estrema facilità. E’ bastata un’ora e 7 minuti di gioco a Serena Williams per battere la rivale spagnola, col punteggio di 6-2, 6-2, ...