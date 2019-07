Tra “effetto Chernobyl” e fonti rinnovabili competitive | il nucleare è ormai in declino?

wired

(Di martedì 9 luglio 2019) (foto: Getty Images) Costi alle stelle. La concorrenza delle. L’irrisolto problema delle scorie. E lo spettro di altri incidenti catastrofici. Sono gli ingredienti delche ha investito l’industria dell’atomo. Per la prima volta, persino l’Agenzia internazionale dell’energia (Iea) è costretta ad ammettere che il futuro delcivile è incerto. Il rapporto Nuclear Power in a Clean Energy System afferma che la capacità di produzione di energianelle nazioni a economia avanzata potrebbe subire un tracollo del 25% entro il 2025 e addirittura di due terzi entro il 2040. Le ragioni delA dirla tutta, sono anni che il settore è in stallo. Secondo la banca dati dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Iaea) nel mondo sono attivi 449 reattori a fissione, che forniscono circa il 10% dell’elettricità e il 5% dell’energia primaria prodotta a ...

Digital_Day : La differenza è lampante e visibile ad occhio nudo. - darkskywriter : @DrManq @disappunto @Italianbirder @vespertime @_Biscott @DKron_ Ok. Gli incidenti in auto sono la prima causa di m… - DePh3nix : @Corriere Ma cosa cazzo vorreste insinuare con questi titoli ad effetto? Non vi è ancora scesa la sconfitta della v… -