Ondata di caldo africano | temperature di fuoco al Sud | spiccano i +41°C di Caltagirone in

Previsioni meteo 6 luglio - nuova Ondata di caldo : ma al Nord attenzione alla pioggia : Che tempo farà nel weekend? Mentre è in arrivo soprattutto al Sud e sulle isole maggiore una nuova ondata di caldo, al Nord si segnalano alcune piogge sparse, soprattutto sui versanti interni. Cinque le città da bollino rosso. Ma le alte temperature hanno le ore contate: dalla prossima settimana in arrivo aria più fredda dal Nord Europa.//caldo africano al Sud e grandine e temporali al Nord. L'Italia sarà spaccata a metà nel corso del weekend ...

Caldo senza tregua : in arrivo una nuova Ondata che sfiorerà i 44 gradi : Caldo senza tregua: le previsioni meteo parlano chiaro. Chi sperava nell'arrivo di un'ondata di fresco resterà deluso. Una moderata pausa ella canicola si sta registrando in...

L’Ondata di caldo africano vista dalla Stazione Spaziale : Roma - Milano - Madrid e Parigi nella morsa dell’afa : La Stazione Spaziale Internazionale ha immortalato alcune città europee, nel momento in cui erano strette nella morsa del caldo di fine giugno: Roma, Milano, Madrid e Parigi sono state fotografate dallo strumento Ecostress, attivo dal 2018 a bordo della ISS per raccogliere dati sulla salute delle piante. Ecostress (Ecosystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment on Space Station) misura variazioni delle temperature superficiali con una ...

Meteo Luglio - le Previsioni : nuova Ondata di caldo innescherà maltempo estremo con temporali e grandine in tutt’Italia : Il mese di Luglio è iniziato ieri con forti temporali e violente grandinate al Nord Italia: il maltempo condizionerà in modo molto pesante il prosieguo del mese. Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni, infatti, sono particolarmente preoccupanti: il caldo aumenterà per tutta la settimana, e in modo particolare nel weekend l’aria tornerà ad essere rovente, soprattutto al Sud dove il picco della nuova ondata di calore sarà tra Domenica 7 e ...

Ondata di caldo : 150 annegati a giugno in Polonia e Lituania : A seguito dell’Ondata di caldo delle scorse settimane, circa 150 persone sono annegate in Polonia e Lituania. Secondo il Centro polacco per la sicurezza, sono state 113 le persone morte per annegamento, tra cui 10 domenica. Nel 90% dei casi si è trattato di uomini: tra le principali cause il consumo d’alcol e l’imprudenza. In Lituania i morti sono stati 32, di cui 26 uomini, con il bilancio più elevato da 5 anni sullo stesso ...

Ondata di caldo africano : Parigi revoca il livello di allerta 3 - ma prosegue la vigilanza : La fase di emergenza per l’Ondata di caldo africano a Parigi sembra essere terminata: la prefettura dell’Ile-de-France, la regione della capitale, ha annunciato questa mattina la revoca del livello 3 di “allerta canicule” decretata il 23 giugno scorso. Tuttavia, “a titolo precauzionale i servizi dello Stato e della Città di Parigi, come anche i servizi di soccorso e di assistenza sanitaria, proseguiranno la ...

Ondata di caldo africano in Europa - dramma incendi in Spagna : evacuazioni nel centro del Paese : La Spagna è colpita da nuovi incendi, mentre le temperature restano altissime nel contesto dell’Ondata di caldo in corso in Europa. Intanto, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere un maxi incendio che in Catalogna combattevano da circa 72 ore. Nuove fiamme sono divampate nella città di Amorox, nel centro del Paese, e hanno bruciato oltre 1.600 ettari entrando nella regione di Madrid e costringendo all’evacuazione di un ...

L’Ondata di Caldo di Giugno 2019 : L’Ondata di Caldo di Giugno 2019, è entrata nella storia della meteorologia per l’Europa Centro-Occidentale. In quel periodo infatti, un promontorio anticiclonico nord-africano, si distese dall’Algeria fin al Mare del Nord, apportando una forte ondata di calore. La massa d’aria aveva infatti temperature elevate, come vediamo dalla carta allegata, a livello isobarico di 850hpa (1550m), sui settori Alpini si raggiungeva ...

Ondata di caldo africano : anziano trovato morto nel suo orto a Cicagna - nell’entroterra di Chiavari : Un uomo di 79 anni e’ stato trovato morto nel suo orto a Cicagna, nell’entroterra di Chiavari. Il pensionato potrebbe essersi sentito male per le alte temperature di questi giorni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo era andato a dare da mangiare alle galline quando si e’ accasciato a terra senza piu’ riprendersi. A dare l’allarme e’ stato il figlio che non lo ha visto tornare. Sul posto ...

Ondata di caldo africano - in Piemonte è stato il giorno più caldo da 62 anni : temperature elevatissime in montagna : Ieri è risultato in Piemonte il giorno piu’ caldo in assoluto degli ultimi 62 anni, superando il record registrato l’11 agosto 2003. In particolare, segnala l’Arpa Piemonte, “il contributo maggiore al primato tecnico assoluto è stato dato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record. L’11 agosto ...

Previsioni Meteo Sardegna - continua l’Ondata di caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Ondata di caldo - super record in Francia : raggiunti i +45 - 8°C - la temperatura più alta nella storia del Paese : Nuovo record spaziale prodotto da questa estrema Ondata di caldo che da diversi giorni stringe in una morsa l’Europa centro-occidentale. In Francia, il termometro ha segnato +45,8°C, la temperatura più alta nella storia del Paese, a Gallargues-le-Montueux nel distretto del Gard, nel sud del Paese, secondo Météo France. Poco prima delle 15, a Villevielle, sempre nello stesso distretto, era stata registrata anche la temperatura di +45,1°C. Intorno ...

Ondata di caldo in Europa : perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal meteo al clima - alla salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...

Ondata di caldo africano - giornata storica in tutt’Europa : anche Torino raggiunge i +40°C [DATI LIVE] : Dopo i record di ieri, il caldo africano continua ad attanagliare anche oggi l’Italia. A Torino la temperatura ha superato i picchi di ieri, con clamorosi valori vicinissimi ai +40°C in città (Torino Vallere è a +39,9°C, Torino Alenia a +38,2°C). Le località alpine di Bolzano e Aosta che ieri hanno battuto i loro record con +40°C, adesso sono a +39°C e non è da escludere che nel pomeriggio raggiungano nuovamente valori senza precedenti ...