Maltempo | Coldiretti | grandine si abbatte su Venezia e le isole | distrutte colture 2

Maltempo : Coldiretti - grandine si abbatte su Venezia e le isole - distrutte colture : Venezia, 9 lug. (AdnKronos) - E’ arrivato questa mattina il conto salato del Maltempo che ieri sera intorno alle 21 si è abbattuto su Venezia e isole. La grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori ha raso al suolo verdure, ammaccato frutta e cereali prossimi alla raccolta provo

Maltempo Toscana - Coldiretti : duro colpo all’agricoltura : Dall’inizio dell’estate sono già 117 gli eventi climatici estremi che hanno colpito l’Italia con tempeste di grandine, nubifragi, trombe d’aria, fulmini, pioggia violenta e forte vento: il dato emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati della banca dati europea ESWD sugli eventi estremi. “Il Maltempo ha colpito a macchia di leopardo anche la Toscana – sottolinea Coldiretti regionale – ...

Maltempo : Coldiretti Vicenza - danni pesanti per l'agricoltura in provincia : Vicenza, 3 lug. (AdnKronos) - “I danni all’agricoltura sono ormai diventati una consuetudine e, in alcuni casi, il bilancio delle aziende agricole propende più per le perdite che per il raccolto. Per questo dobbiamo correre ai ripari, prevedendo un’adeguata copertura assicurativa, con la consapevole

Maltempo Mantova - Coldiretti : mais distrutto - serre scoperchiate : Il Maltempo ha provocato diversi danni nel Mantovano, con raffiche di vento che hanno schiacciato il mais, scoperchiato tetti e fatto decollare serre. È quanto emerge – spiega la Coldiretti Lombardia – da un primo monitoraggio sul territorio colpito nelle ultime ore. Coinvolta la zona a ridosso del Cremonese – precisa la Coldiretti regionale – nei comuni di Bozzolo e Rivarolo Mantovano, ma anche a Redondesco, a Viadana e ...

Maltempo - emergenza a Lecco. Esondano i torrenti - case evacuate e treni fermi. Coldiretti : “Coltivazioni devastate” : emergenza Maltempo a Premana, Primaluna e Dervio, in provincia di Lecco. I violenti temporali della scorsa notte hanno causato diverse esondazioni dei torrenti Varrone e Pioverna. A Dervio, sono state evacuate diverse abitazioni, aziende e anche un campeggio per il timore del cedimento di uno sbarramento di acque a monte. È in corso anche l’evacuazione delle scuole del paese. Molti disagi anche in alta Val Varrone nella zona più a nord ...

Basilicata - Coldiretti lancia l'allarme : 10milioni di euro di danni per Maltempo : Emanuela Carucci Il problema riguarda tutta l'Italia. In un decennio c'è stata una perdita, nel campo agricolo, di 14 miliardi di euro a causa del cambiamento climatico. A risentirne anche le api Ci sono oltre dieci milioni di euro di danni nel settore agricolo a causa del maltempo. È il drammatico bilancio della Coldiretti della Basilicata dopo l'ultima ondata di maltempo, a maggio scorso, nella provincia di Matera.Solo alla ...

Maltempo - Coldiretti : “Con il doppio della pioggia agricoltura ko” : A mandare l’agricoltura ko è stata la caduta di oltre il doppio di precipitazioni rispetto alla media in un mese di maggio del tutto anomalo che fa segnare il record mensile da oltre un decennio, con 123,3 millimetri di pioggia. È quanto afferma la Coldiretti sulla base delle elaborazioni di Meteogiornale che ha rilevato peraltro che la temperatura per questo mese è stata di 1,5° gradi inferiore alla norma del trentennio 1961-90. A causa di una ...

Maltempo - allarme Coldiretti : “Danni ingenti al Nord - oltre un milione di famiglie a rischio alluvione” : Sono 1,2 milioni le famiglie a rischio alluvione in Emilia Romagna che si classifica come la regione con la maggiore pericolosità. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ispra divulgata in occasione dell’allerta rossa per rischio esondazioni e frane sulla pianura centrale dell’Emilia Romagna. Una emergenza che – sottolinea la Coldiretti – ha già provocato, per la pioggia intensa e le esondazioni, ...

Coldiretti : l’inflazione raddoppia a tavola col Maltempo : “In controtendenza i prezzi degli alimentari freschi crescono il doppio dell’inflazione (+1,8%) per effetto del maltempo che ha devastato le campagne provocando pesanti danni alle coltivazioni e riducendo le disponibilità sui mercati“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat sull’inflazione che a maggio aumenta dello 0,9% rispetto allo stesso periodo delle scorso anno. “Le campagne sono state ...

Maltempo : Coldiretti - corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano : Padova, 30 mag. (AdnKronos) - Con l’arrivo del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, angurie e zucche per recuperare il tempo perduto a causa del Maltempo senza tregua nel mese di maggio. E’ quanto afferma

Maltempo : Coldiretti - corsa alle semine con l'arrivo del sole nel padovano (2) : (AdnKronos) - Intanto i prodotti freschi e di stagione salvati dalla pioggia, dagli allagamenti e dal vento forte si potranno trovare nei mercati di Campagna Amica, venduti direttamente dagli stessi agricoltori: ad esempio venerdì a Bresseo di Teolo, sabato mattina a Monselice, Tencarola di Selvazza

Maltempo - Coldiretti : corsa alle semine con l’arrivo del sole : Con il ritorno del sole nelle campagne è corsa alle semine primaverili di mais, soia, leguminose e patate, ma anche ai trapianti di pomodoro e melone, per recuperare il tempo perduto a causa del Maltempo senza tregua nel mese di maggio: lo rende noto Coldiretti nel sottolineare che il cambio di stagione è atteso per poter entrare finalmente nei terreni per effettuare le necessarie operazioni colturali. “Una occasione anche per verificare ...

Maltempo Molise : Coldiretti chiede lo stato di calamità : Il freddo e le piogge che hanno caratterizzato questo primo periodo dell’anno, “stanno provocando non pochi problemi al sistema agricolo molisano“: lo sottolinea Coldiretti regionale, precisando che la situazione è “particolarmente delicata per gli allevamenti zootecnici“. Molti imprenditori “denunciano la perdita pressoché totale dei foraggi, principale fonte di auto approvvigionamento alimentare“. Le ...

Maltempo - Coldiretti : SOS mucche senza fieno - campi sott’acqua : “Il Maltempo senza tregua ha compromesso la prima raccolta di fieno necessario per l’alimentazione di mucche e pecore nei campi finiti sott’acqua in gran parte del Paese“: è l’allarme lanciato dalla Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha sconvolto i cicli colturali delle produzioni agricole destinate sia agli uomini che agli animali. “Dove si sono verificati temporali violenti accompagnati da grandine il fieno ...