Figli | sempre meno | ma sempre più sani

(Di martedì 9 luglio 2019) Lo stile di vita è importante #1Lo stile di vita è importante #2Lo stile di vita è importante #3Prendere la pillola non nuoce alla fertilitàLa spirale intrauterina è uno dei contraccettivi più efficaciI contraccettivi ormonali non proteggono contro le malattie sessualmente trasmissibili'Provare' potrebbe non significare riuscirciNon datevi immediatamente la colpaLo stile di vita è importante anche per luiAvere consapevolezza della propria fertilità è importanteIn Italia nasconobambini, ma sonopiù: è il quadro emerso dopo il 75° Congresso della Società Italiana di Pediatria (SIP), dedicato alla promozione della natalità e della salute in Italia, svoltosi a Bologna a fine maggio. Diagnosi prenatalepiù precisa e precoce, maggiore sopravvivenza dei neonati pretermine, terapie geniche che consentono di guarire bambini affetti da malattie genetiche e rare per ...

In Italia nasconobambini, ma sonopiù: è il quadro emerso dopo il 75° Congresso della Società Italiana di Pediatria (SIP), dedicato alla promozione della natalità e della salute in Italia, svoltosi a Bologna a fine maggio. Diagnosi prenatalepiù precisa e precoce, maggiore sopravvivenza dei neonati pretermine, terapie geniche che consentono di guarire bambini affetti da malattie genetiche e rare per ...