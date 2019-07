Benedetta Rinaldi fuori da Uno Mattina | «Giorni assurdi | crudeli ed immeritati»

davidemaggio

(Di martedì 9 luglio 2019)Tra gli esclusi della prossima stagione televisiva Rai c’è anche, conduttrice dal 2017 di Uno. Durante la presentazione dei palinsesti 2019/2020, è stato infatti ufficializzato che i prossimi padroni di casa della trasmissione saranno Valentina Bisti e Roberto Poletti, già al timone della versione estiva del contenitore mattutino di Rai1. Rimasta completamente a bocca asciutta, a differenza del collega Franco Di Mare che da settembre traslocherà in seconda serata, lasi è dunque sfogata su Twitter. Con una didascalia, accompagnata da un’immagine con la parola Dio, laha lasciato intendere il suo stato d’animo: “Una passeggiata in spiaggia ed ecco un piacevole promemoria dal mare. Un promemoria per questied. Si parte da qui: dall’essenziale, dal sano, dal ...

ms_Anna20 : Ma sul serio avete tolto #UnoMattina a Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi? E per di più lasciarla a questo tipo dal… - benerinaldi : RT @Trabia_PA: @benerinaldi non può esserci Tv senza una grande professionista come Benedetta Rinaldi. Spero di ri… - Trabia_PA : @benerinaldi non può esserci Tv senza una grande professionista come Benedetta Rinaldi. Sp… -