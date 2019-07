Venezia | la prua della grande nave vista dal molo VIDEO

Incidente in barca a Venezia - il papà di Cecilia : “È colpa mia - l’ho fatta sedere a prua” : Roberto Piva, il papà di Cecilia, la 12enne morta domenica scorsa mentre era in gita su una barca a Venezia insieme alla famiglia, ha scritto un messaggio recapitato all'indirizzo mail della Capitaneria di Porto in cui si dichiara unico responsabile di quello che è successo alla figlia: "Dovevo controllare la sicurezza della navigazione e della salvaguardia delle vite delle persone e non l'ho fatto".Continua a leggere