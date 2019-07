Urge riappacificazione

huffingtonpost

(Di lunedì 8 luglio 2019) Invasioni di campo, scontri a distanza e musi lunghi. Comunicati stampa che i ministri lanciano nell’etere con una frecciatina dopo l’altra rivolta a questo o a quel collega. Il premier Giuseppe Conte adesso non ne può più. Si siede dietro la sua scrivania e sul suo pc inizia a scrivere per mettere un freno a “sovrapposizioni e malintesi” ma nello stesso tempo, smentisce la narrazione salviniana della diminuzione dei sbarchi.Le parole rimbombano nelle stanze del governo: “Da alcune settimane stiamo assistendo a un progressivo incremento del numero di imbarcazioni che trasportano migranti”, è il primo concetto. A seguire, quindi, scrive: “Diventante coordinare le iniziative dei ministeri competenti, anche al fine di evitare che possano ingenerarsi sovrapposizioni o malintesi che finirebbero per nuocere alla nostra ...

