Si tuffa in un laghetto ma non riemerge | gravissimo un 13enne

(Di lunedì 8 luglio 2019) Francesca Bernasconi Un bagnante si è buttato in acqua per soccorrerlo e l'ha trovato impigliato nelle vegetazione sul fondo del lago Un tuffo in un lago che si è trasformato in tragedia. È successo a Portomaggiore, in provincia di Ferrara, dove ieri un ragazzino di 13 anni si èto da un pontile. Erano quasi le 11.00 di ieri mattina, quando è stato lanciato l'allarme: unsi erato da un pontile in unall'agriturismo Ai due laghi di Gambulaga di Portomaggiore. Il ragazzo, però, non era più riemerso. Così, gli amici delhanno chiamato aiuto e un uomo si è buttato in acqua, per recuperare il ragazzino, rimasto impigliato fra la vegetazione sul fondo del. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che gli hanno praticato il massaggio cardiaco, nel tentativo di rianimarlo. Ora, il giovane si trova in condizioni gravissime ...

