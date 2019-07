Salvini firma direttiva sulle scorte | solo per chi è davvero a rischio

Tagli alle scorte - Salvini firma la direttiva per toglierne 49 in un anno | Toccherà anche a Roberto Saviano? : "Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio", afferma il ministro dell'Interno

Scorte - Salvini firma la direttiva per razionalizzare le misure di protezione : in un anno meno 49 dispositivi e 200 agenti : Le misure di protezione esistenti – cioè le Scorte – verranno razionalizzate, i criteri per le tutele personali saranno più stringenti. A stabilirlo è la nuova direttiva firmata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. In un anno ci saranno 49 dispositivi in meno, 203 agenti assegnati ad altri servizi e tagli alle auto blindate: “Siamo impegnati per garantire la massima tutela per chi è davvero a rischio – ha ...

Salvini firma la direttiva sulle scorte : "Tutela solo per chi è a rischio" : Salvini ha firmato la nuova direttiva sulle scorte. Il provvedimento - spiega il Viminale - mira a “razionalizzare le misure di protezione esistenti” e a “fornire criteri più stringenti per un’analisi rigorosa delle situazioni che richiedono le tutele personali”. L’obiettivo è: “Rendere più efficiente il servizio sia per personale impiegato che per risorse utilizzate”.Il ...

Matteo Salvini “Carola Rackete sarà espulsa”. Firmato il provvedimento : Matteo Salvini “Carola Rackete sarà espulsa”. Firmato il provvedimento Il ministro dell’Interno non ci sta e si sfoga in una lunga diretta su Facebook, attaccando veementemente l’operato della magistratura. L’ordine d’arresto per Carola Rackete non è stato convalidato e la capitana tedesca della nave Sea Watch 3 è tornata in libertà. Matteo Salvini dichiara di avere l’ordine ...

Migranti - con Decreto Sicurezza Bis Salvini firma divieto d’ingresso per la Sea Watch 3. L’ong : “Non li riportiamo in Libia” : “Ho appena firmato il divieto di ingresso, transito e sosta alla nave Sea Watch 3 nelle acque italiane, come previsto dal nuovo Decreto Sicurezza. Ora il documento sarà alla firma dei colleghi ai Trasporti e alla Difesa: stop ai complici di scafisti e trafficanti“. È l’annuncio arrivato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha subito attivato nei confronti della nave dell’ong tedesca con a bordo 52 Migranti ...

