Pd | Fiano interrogazione a Lega e Fdi | ‘che ci fate a festa nazi di Lealtàeazione?’

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Deputati e consiglieri die Fratelli d’Italia partecipano alladi LealtàeAzione, gruppo neosta seguace del generalesta delle Waffen Ss Leon Degrelle e di Corneliu Codreanu, fondatore della Guardia di ferro romena, movimento ultraonalista e antisemita”. Lo scrive su Facebook, postando la locandina della, Emanueledella presidenza del Gruppo Pd alla Camera.“Ormai non servono nell’estrema destra neofascista nuovi micro-partiti, i neofascisti e i neosti hanno trovato chi li rappresenta e non ha difficoltà di relazione con loro, anche come rappresentanti nelle istituzioni. Da Milano a Bruxelles passando per Roma. Questo manifesto lo rappresenta bene. Parteciperanno alla loro, Angelo Ciocca, Danilo Oscar Lancini e Silvia Sardone, europarlamentari delladi Salvini, Carlo ...

gioman73 : RT @toni_pescasub: @emanuelefiano Sig. Fiano è giusto che lei faccia l’interrogazione su chi diffonde le foto segnaletiche.. e segnali ques… - cisonom : Fiano gli idioti non si smentiscono mai. Pensa ai reati che ha commesso la crucca e ai tuoi amici di partito non ad… - giannileggeri : RT @annaros70527446: @GiorgiaMeloni @paolaokaasan Circola un’immagine della fotosegnalazione di #Carola, negli uffici di polizia. Chiederem… -