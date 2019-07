Palermo | la diffida di Arkus Network | “basta con le notizie false”

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) E’ una situazione delicata in casaGroup attraverso una notachiunque “dal continuare a diffonderenon rispondenti al vero ed in particolare circa asserite condizioni di insolvenza della US Citta’ di”. Entro la giornata di oggi può essere presentato ricorso contro la decisione della Covisoc di escluderla dal campionato di serie B, il comunicato parla di “giudizi non lusinghieri ed ingiustificate reazioni” che “ingenerano rilevanti danni patrimoniali e di immagine per tutte le societa’ arbitrariamente coinvolte”. La società annuncia anche di volersi rivalere in tutte le sedi precisando e confermando che “la US Citta’ di, malgrado non faccia piacere a tanti, e’ tutt’ora vigente e, al pari dei suoi amministratori, nel pieno e libero esercizio della ...

CalcioWeb : #Palermo, la diffida di #ArkusNetwork: 'basta con le notizie false' - mmg070806121 : @Mediagol Preso atto della diffida, miei cari proprietari del Palermo calcio, per noi tifosi rimane il fatto oggett… - palermo24h : Disservizi nell’erogazione idrica a Salemi, CODICI diffida EAS -