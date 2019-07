Moscovici: un occhio sui conti italiani

"La storia non è finita. La Commissionenuerà a monitorare da vicino l'attuazione del bilancio 2019 nei prossimi mesi, e, cosa ancora più importante, esamineremo da vicino il progetto di piano di bilancio 2020 che ci verrà presentato entro il 15 ottobre. Così il Commissario affari monetari,, suipubblici. Accolgo con favore la volontà di mantenere un dialogo costruttivo con la Commissione in vista di questa scadenza". Il suo appello: "Per la manovra 2020 agite in modo più positivo".(Di lunedì 8 luglio 2019)