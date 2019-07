Moro | ‘Caso non è chiuso’ | edizione ‘ampliata’ a novembre in libreria

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – In occasione dell’anniversario dei trent’anni dalla caduta del muro di Berlino – 91989 – le Edizioni Lindau pubblicheranno la nuovadi ‘, il caso non è chiuso. La verità non detta’ di Maria Antonietta Calabrò, giornalista per trent’anni al ‘Corriere della sera’, e Giuseppe Fioroni, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta2.La nuovasarà arricchita di tre capitoli inediti e una cronologia dei fatti comparativa, che rivelano quanto il casosi possa comprendere unicamente all’interno di equilibri geostrategici che si disintegreranno proprio con la caduta del Muro di Berlino. Crolla il muro e con lui lo scenario internazionale dell’assassinio, legato indissolubilmente alla divisione in blocchi e commesso in una data ...

rodolfo_remondi : @NicolodiDaria Carissima Daria purtroppo la DC era una associazione a delinquere (P2 Gelli , Mafia etc) Però non sc… - antlan1 : «Sul caso Moro hanno mentito tutti» - Linkiesta : 'Quando fu scoperto il covo di via Gradoli, un falso comunicato delle Br disse di cercare il cadavere in un lago. S… -