Migranti | Meloni | ‘in corso attacco a sovranità e libertà italiana’

calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2019) Roma, 8 lug. (AdnKronos) – “Dietro al tema dell’immigrazione non c’è nemmeno più un problema ideologico ma unreale allae allaitaliana. Quando si violano i confini di una Nazione e parlamentari di quella stessa Nazione vanno ad applaudire, vuol dire che si è perso il lume della ragione. L’Italia deve far rispettare i suoi confini e le sue regole perché altrimenti è morta”. Lo ha detto neldi una intervista a ‘Studio Aperto” su Mediaset il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia.“In Europa l’Italia deve cambiare la domanda: le navi della Marina militare o le navi europee non devono servire, come era nella missione Sophia, per andare a raccogliere immigrati in tutto il Mediterraneo e portarli in Italia ma per fare un blocco navale al largo delle coste della Libia. Se andiamo ...

FratellidItaIia : Migranti, Meloni: Blocco navale unica soluzione per fermare sbarchi, se Trenta non ha intenzione di difendere confi… - AngelaAnpoche : RT @estremo_sud: Migranti,Meloni a Trenta: se non difendi confini dimettiti - Zancolupenterzo : @DavidMartini85 @GiovanniLepori1 @GiorgiaMeloni Ti sei intromesso in un discorso in cui si parlava di migranti, spa… -