Meteo | cambia tutto | da domani stop al caldo | arrivano temporali e nubifragi

Sbarco in Normandia : ecco come le previsioni Meteo di un uomo hanno cambiato il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo : Una delle previsioni meteo più importanti della storia è stata realizzata all’inizio di giugno del 1944, preparando il terreno per il leggendario Sbarco in Normandia degli alleati. La comunità globale si ferma questa settimana per celebrare il 75° anniversario del cosiddetto D-Day, l’attacco degli alleati in Normandia che cambiò il corso della II Guerra Mondiale e la storia del mondo in un momento turbolento intorno alla metà del XX secolo e ...