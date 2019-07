‘La Fagiané di Magrini’ | “Alaphilippe sulle orme di Bettini Nibali ci sarà al momento

oasport

(Di lunedì 8 luglio 2019) Dopo il successo del Giro d’Italia, Riccardo Magrini, noto commentatore tecnico di Eurosport, ci racconta il “suo” Tour de France 2019 con “La”, rubrica giornaliera che potrete leggere ogni sera su OA Sport. TERZA TAPPA TOUR DE FRANCE 2019 ALAPHILIPPE: UN NUMERO DA CAMPIONE Avevo previsto la vittoria di Alaphilippe, ha fatto un numero. E’ stato bravissimo, è partito secco. E’ stato bravo anche a tenere dopo, perché non era semplice restare da solo per 16 km, si merita la maglia gialla. FIN DOVE PUO’ TENERE LA MAGLIA GIALLA ALAPHILIPPE? Essendo la prima settimana, per me Alaphilippe può cercare anche di mantenerla dopo La Planche des Belles Filles. HA 27 anni, è in piena maturazione. Quando si è presentato in gara, quest’anno ha fatto sempre dei numeri. E’ da gennaio che va forte. Nel modo di andare in bici assomiglia molto a, ma arrivare a ...

