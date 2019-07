E’ il mese di Wimbledon e Tour de France | il programma degli eventi sportivi di luglio

sportfair

(Di lunedì 8 luglio 2019) Undiricco di appuntamenti: il calendario di tutti gli imperdibiliLo sport non va mai in vacanza e in estate i campioni di diverse discipline continuano a regalare emozioni incredibili a tutti i loro tifosi. Dai Mondiali di calcio femminile, a, passando per ildee i Mondiali di nuoto 2019, neldinon mancherà il divertimento. Ecco ilcompletodi2019: 1-14, Tennis 3-7 Europei Jr di Nuoto a Kazan 3-7 Finali Nations League femminile Pallavolo 3-14 Universiade a Napoli 5 Diamond League Losanna, atletica 5-14 Giro Rosa, ciclismo 6 Coppa europa 10.000 Londra Atletica 6-28de, Ciclismo 7 Finale Mondiali di calcio femminile 7 Gp Germania MotoGp 7 Finale EuroBasket Women 10-14 Finali Nations League maschile Pallavolo 11-14 Europei U23 Atletica 12 Diamond League ...

