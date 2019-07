È finita tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge? Leggi il duro sfogo di lei…

E’ finita tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez : La storia d’amore tra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sembrano essere arrivata al capolinea. Dopo l’anticipazione su “Chi” della fine della loro love story sui social i followers della coppia si sono scatenati e molti hanno fatto diverse battute a Soleil, insinuando che si sarebbe fatta “sfuggire” anche Jeremias. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele: erano stati in vacanza insieme, si parlava di convivenza, poi hanno smesso di ...

Grecia al voto - la destra avanza. Per i sondaggi è finita l'era Tsipras : Salvo sorprese dell’ultimo minuto, le elezioni di domenica in Grecia suggelleranno la fine di un’era. Quella di Alexis Tsipras. Al posto del leader di Syriza, diventato premier nel 2015 nel pieno della crisi economica della Grecia, gli analisti si aspettano la vittoria di Kyriakos Mitsotakis, capo di Nuova Democrazia ed esponente di una delle più note dinastie politiche del Paese. Un ritorno al passato, dunque? Non è ...

L'attesa è finita : arriva su Netflix "Stranger Things 3" - : Mariangela Garofano Dopo un'attesa lunga un anno, ritorna l'amata serie ispirata agli anni 80 "Stranger Things". La terza stagione vedrà ancora Mike, Undici, Will, Lucas e Dustin alle prese con nuove avventure e un pizzico di romanticismo Per gli amanti della serie serie tv "Stranger Things", l’attesa è finita: l’acclamata serie anni 80 che unisce fantascienza, avventura e romanticismo, torna con la terza stagione il 4 luglio sulla ...

Uomini E Donne : è ufficialmentefinita tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Leggi lo sfogo dell’ex tronista… : The end, è finita la love story tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano. La coppia sbocciata sotto i riflettori di Uomini e Donne ha rotto ufficialmente. Ad annunciarlo è stata l’ex tronista, attraverso una... L'articolo Uomini E Donne: è ufficialmentefinita tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Leggi lo sfogo dell’ex tronista… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Silvio Berlusconi - altra cannonata di Giovanni Toti : "La rivoluzione in Forza Italia è già finita" : Un clamoroso Giovanni Toti: pronto a mollare Forza Italia dopo essere stato nominato, insieme a Mara Carfagna, coordinatore nazionale? Il punto è che il governatore della Liguria, da tempo, chiede una vera rivoluzione nel partito azzurro. rivoluzione che sembrava iniziata con la doppia nomina. Pecca

Dopo il voto flop Casapound molla 'finita nostra esperienza partitica' : "In seguito all'esperienza delle ultime elezioni europee e al termine di una lunga riflessione sul percorso del movimento dalla sua fondazione a oggi, Casapound Italia ha deciso di mettere fine alla propria esperienza elettorale e partitica". Segui su affaritaliani.it

Con Salvini non è finita la pacchia per i trafficanti di esseri umani : Milano. Oltre a restare umani, bisognerebbe restare anche lucidi. E chiedersi come mai il mantra Salviniano sulla pacchia finita per i trafficanti di esseri umani non trovi molti riscontri. Un paradosso per il governo della tolleranza zero verso l’illegalità. Un report del dipartimento di stato amer

Nicolò Scalfi - è già finita tra il Campione di Caduta Libera e Sara Mustari : A Caduta Libera, lo scorso sabato, è stata accolta in studio Sara Mustari, presentata dal conduttore Gerry Scotti come dolce metà di Nicolò Scalfi, il campioncino dei record. Il pubblico di Canale 5 aveva conosciuto già una sua fidanzata, Valeria Filippetti, concorrente del quiz. Il rapporto fra i due naufragò dopo alcuni mesi, stesso destino condiviso dalla storia fra Nicolò e Sara, che rispondendo su Instagram ad alcune domande dei fan ...

U&D - Venza : 'Tra Cerioli e Arianna è finita - una delle poche coppie che non fa business' : Negli ultimi giorni si è parecchio chiacchierato di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne, dove è scoppiato l'amore. L'ex tronista ha deciso di scegliere la ragazza in maniera anticipata rispetto al previsto, pienamente convinto dei suoi sentimenti. Per parecchi mesi le cose sono sembrate andare sempre a gonfie vele, ma nell'ultimo periodo diverse indiscrezioni sul web hanno portato alla luce l'esistenza ...

