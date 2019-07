Caso Uva | la Cassazione conferma lʼassoluzione di poliziotti e carabinieri

ilgiornale

(Di lunedì 8 luglio 2019) Aurora Vigne Dopo 11 anni di battaglie giudiziare la sentenza suldi Giuseppe Uva, l'uomo fermato daila notte del 14 giugno 2008 che morì il giorno dopo in ospedale a Varese La Corte dihato l'assoluzione di seie dueper la morte di Giuseppe Uva, morto in ospedale a Varese nel giugno del 2008 dopo una notte trascorsa in caserma a seguito di un controllo. Gli imputati, accusati di omicidio preterintenzionale e sequestro di persona, erano stati assolti sia in primo grado che in appello dal Tribunale di Varese e da quello di Milano. Il ricorso era stato depositato dalle parti civili, tra cui i familiari di Giuseppe Uva, e dalla Procura generale. (ecco cosa successe quella notte) Si tratta di uno dei casi più controversi degli ultimi anni insieme a quello di Stefano Cucchi. Proprio per questo, le reazioni non hanno ...

