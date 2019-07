Auto ferma viene tamponata | travolge e uccide passante

Avola - travolta da un’Auto mentre cammina per strada! Roberta muore a 21 anni - fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...

Autostrade : confermata sicurezza rete : 11.34 Autostrade per l'Italia, circa l'ipotetica pericolosità delle infrastrutture della rete, "ribadisce con forza che la sicurezza della stessa è stata confermata anche da ulteriori verifiche fatte da primarie società terze". Lo rende noto la società in un comunicato. Aspi "resta fortemente impegnata a garantire i migliori standard di sicurezza", e la società afferma che"i termini della Convenzione prevedono,nella ipotesi di revoca, il ...

Strage Bataclan - Autore fermato a Dresda : 14.40 Arrestato uno dei presunti autori dell' attacco terroristico al Bataclan di Parigi, nel novembre 2015. Il 39enne bosniaco sospettato del fatto è destinatario di un mandato di cattura europeo con l'accusa di sostenere un' organizzazione terroristica in connessione con attacchi terroristici compreso quello al Bataclan. E'in custodia provvisoria in attesa di estradizione. Lo ha annunciato la procura di Dresda.

Sea Watch ferma davanti Lampedusa. «Migranti esausti» - ma non c'è Autorizzazione allo sbarco : La nave Sea Watch è arrivata davanti al porto di Lampedusa e potrebbe attraccare in serata. Tuttavia, i 42 migranti a bordo potrebbero non sbarcare questa sera...

Padova - si ferma per far passare un pedone : motociclista travolto e ucciso da un’Auto : Si era fermato in sella alla sua moto per far passare un pedone ma è stato travolto da una Citroen. Per il centauro, un Padovano di quarantotto anni, sono stati inutili i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. L’incidente domenica mattina a San Giorgio in Bosco lungo la statale della Valsugana.

Ex modella di Playboy nei guai : fermata in Auto dalla polizia - era in possesso di metanfetamina : Valerie Mason, 31enne ex coniglietta di Playboy, è stata fermata dalla polizia di Ouachita, Louisiana, per un semplice controllo alle luci posteriori della vettura che non funzionavano bene, ma è stata trovata in possesso di un ago ipodermico e di due grammi di sospetta metanfetamina. È stata rilasciata il giorno dopo in seguito al pagamento di 3mila dollari di cauzione.

Verbania - si ferma per soccorrere un capriolo ferito ma viene travolto e ucciso da un'Auto : In Val Vigezzo. Cesare Pasini, 57 anni, era a piedi con moglie sposata un mese fa e voleva aiutare l'animale investito

L'Autopsia sul bimbo morto nella piscina di Mirabilandia ha confermato che è annegato : È stata eseguita L'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Secondo indiscrezioni l'esame autoptico ha confermato che il piccolo è annegato. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in ...

Torvaianica - l'Autopsia conferma ipotesi omicidio-suicidio : Claudio Carollo Dagli esami parziali dell'autopsia è stato riscontrata una profonda ferita da arma da taglio sul corpo di Maria Corazza, risultato che avvalora l'ipotesi per la quale Domenico Raco abbia ucciso la 46enne per poi appiccare l'incendio con lei in macchina Prende sempre più consistenza l'ipotesi omicidio-suicidio per spiegare il ritrovamento dei due corpi carbonizzati in un auto a Torvaianica lo scorso 14 giugno. I ...

Camera da letto sull'Auto : da Bari fermato a Carpi/ Carabinieri gli ritirano patente : Carica Camera da letto sull'auto e parte da Bari verso Savona: fermato a Carpi, Carabinieri gli ritirano la patente. È accaduto a 43enne italo-marocchino.