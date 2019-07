Taekwondo | Universiadi 2019 | Elena Blundo e Umberto Pastore si fermano in semifinale

oasport

(Di domenica 7 luglio 2019) La prima giornata del programma dialledi Napoliè stata dedicata interamente alle Poomsae e ha visto andare in scena la gara individuale maschile e femminile. Duello appassionante nel medagliere provvisorio della specialità tra Stati Uniti (un oro ed un argento) e Corea del Sud (un oro ed un bronzo), mentre gli azzurri impegnati hanno ben figurato raggiungendo entrambi lae fermandosi ad un passo dalla lotta per le medaglie. Nel torneo maschileha chiuso la fase di qualificazione al quinto posto nel gruppo A accedendo alladel pomeriggio, ma non è riuscito a conquistare un posto nella finale terminando in decima posizione. La medaglia d’oro è andata al sudcoreano Wanjin Kang (111.2), autentico dominatore della gara con un margine decisamente notevole rispetto allo statunitense Edward Jeong (104.9) ed ...

