“Si è addormentato e non ci siamo accorti di nulla” Incidente mortale | un altro sabato

(Di domenica 7 luglio 2019) Un’altra vittima delsera, unfine settimana che ci ha strappato via qualcuno. È tra la notte di6 e domenica 7 luglio che si è registrato l’ennesimostradaleche ha visto coinvolti tre ragazzi, di neanche 25 anni. Stavano tornando dalla discoteca, doveva essere una serata come tante altre: fatta di divertimento, di scherzi, di risate, di amici. È stata, invece, l’ennesima tragedia. Non c’è stato nulla da fare, infatti, per uno di loro. Gli altri due sono feriti, quindi il bilancio poteva essere molto più dannoso. È successo in Umbria, precisamente a Gubbio, in prossimità di Perugia. A perdere la vita un ragazzo di appena 20 anni, mentre gli altri due amici sono stati portati d’urgenza nel capoluogo, all’Ospedale di Branca. Hanno 24 anni e sul loro corpo ci sono ferite gravissime. Le loro condizioni, infatti, restano molto critiche. Sarà una corsa ...

