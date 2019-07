Wimbledon – Malore in tribuna | sospeso il match tra Struff e Kukushkin

sportfair

(Di sabato 6 luglio 2019) Spavento aper uno spettatore in, sospesa la sfida traTermina oggi la prima settimana di: tante sfide sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club di Londra, ma anche qualche piccolo spavento. La partita traè stata infatti interrotta a causa di unche ha colpito uno spettatore in. L’arbitro è stato costretto a sospendere la sfida, valida per il terzo turno dello Slam inglese, per permettere ai medici di intervenire e soccorrere lo spettatore. Una volta soccorsa la persona colpita da, ilè ripartito e ha vistoavere la meglio suL'articoloiniltraSPORTFAIR.

