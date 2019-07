“Voglio restare in Italia” Carola Rackete non si nasconde | ecco dove andrà a vivere

“Voglio morire” : a 11 anni disegna a scuola gli abusi subiti dalla madre e la fa arrestare : Una bambina di 11 anni di Marbella, in Spagna, ha realizzato dei disegni in cui appare con una valigia e un coltello tra le mani chiedendo di "volare via". Gli insegnanti, preoccupati, anche dopo aver notato che aveva lividi sul corpo, hanno riferito tutto alla polizia che ha infine arrestato la madre per maltrattamenti.

MotoGP - GP Olanda 2019 - Andrea Dovizioso : “Dobbiamo restare concentrati”. Danilo Petrucci : “Voglio continuare a lottare per il podio” : Dopo un GP di Catalunya non andato come sperato, il Ducati Team è pronto a tornare protagonista sulla pista di Assen, dove questo fine settimana andrà in scena il GP di Olanda, ottavo round del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci cercheranno di sfruttare al meglio gli aggiornamenti provati nei test di Montmeló per ridurre il gap in classifica da Marc Márquez, da cui hanno rispettivamente 37 e 43 punti di svantaggio. I due piloti ...

Atalanta - Castagne : “Voglio restare a Bergamo - lavoriamo al rinnovo” : Intervista esclusiva de “La Gazzetta dello Sport” a Timothy Castagne. Il terzino belga si racconta tra il sogno di giocare in Premier League e il rinnovo di contratto con l’Atalanta. Castagne ricorda l’inizio della sua avventura con la Dea: “Inizio non semplice, psicologicamente l’ho accusato. Poi, dal 2-2 con la Juventus di dicembre, è andato tutto alla grande, con l’Atalanta e la Nazionale. Ora sono cotto, ...

Panchina Juventus - il tecnico allontana i bianconeri : “Voglio restare” : Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l’arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più […] More

Panchina Juventus - il tecnico allontana i bianconeri : “Voglio restare” : Panchina Juventus – Tanti sono i nomi per il successore di Allegri, da Pochettino a Guardiola, fino a Sarri. I tifosi si dividono, i media ogni giorno danno uno di loro in vantaggio. Nelle ultime ore addirittura si dava per fatto l’arrivo di Guardiola, mentre Paratici era a Londra. Ma da uno dei candidati più […] More

Maurizio Sarri : “Voglio restare in Premier Ligue” : Alla Roma piace l’opzione Sarri, lo abbiamo scritto, ma sembrerebbe che il tecnico del Chelsea non voglia lasciare la panchina con cui sta per giocarsi l’ingresso in Europa League. Askanews riporta infatti le dichiarazioni dell’ex Napoli che conferma di voler restare a Londra: “Il mio obiettivo è quello di restare nel calcio inglese: mi piace molto, così come l’atmosfera negli stadi. Quindi, se posso farlo, voglio ...