Guida Tv Speciale | gli omaggi a Ugo Gregoretti i cambi di programmazione su Rai

dituttounpop

(Di sabato 6 luglio 2019)Tv, ididopo la morte di Ugo.La morte dell’autore e regista di programmi televisivi Ugo(anche autore televisivo e cinematografico e giornalista) ha causato come spesso accade delle variazioni di palinsesto.ci lascia all’età di 88 anni, dopo aver combattuto una lunga malattia.TV, i programmi in onda stasera sabato 6 luglio 2019La prima a comunicare le variazioni di palinsesto e gliè la Rai, che userà i suoi vari canali perare, con suoi programmi e documentari. Ieri sera Rai1 ha riproposto il film “Ma che cosa è questo amore?”, seguito poi da un ricordonella trasmissione “Cinematografo” e, sempre ieri sera, Rai Movie haato il regista con il film “Maggio musicale”, lavoro del maestro con Malcolm McDowell, Elisabetta Pozzi e Pierandrea Baglioni.GliRai ...

_hairetikos_ : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, c’é l’intesa tra militari e civili. Tre anni di transizione a guida alternata. Un accordo che, come scrive il… - LEOREDBARON : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, c’é l’intesa tra militari e civili. Tre anni di transizione a guida alternata. Un accordo che, come scrive il… - YourAnonRiots : RT @FocusonafricaIt: #Sudan, c’é l’intesa tra militari e civili. Tre anni di transizione a guida alternata. Un accordo che, come scrive il… -