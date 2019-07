E' sequestro di persona | facci scendere | la portavoce di Alex sfida Salvini

Nave Alex in porto a Lampedusa : non ci fanno sbarcare - è sequestro di persona DIRETTA TV : La Nave Alex della ong Mediterranea ha attraccato in porto a Lampedusa dopo aver forzato il blocco ma finora non è stato fatto sbarcare alcun migrante. «Siamo in...

ONG Mediterranea con a bordo i migranti è attraccato a Lampedusa : “sequestro di persona se non sbarchiamo” : E’ arrivato il veliero Mediterranea con a bordo i migranti recuperati, attendono di scendere dall’imbarcazione e accusano che se ciò non accadrà sarà sequestro di persona Dopo che nella notte la Alan Kurdi di Sea Eye aveva fatto rotta verso Lampedusa,il veliero Alex di Mediterranea, con a bordo 41 dei 54 migranti soccorsi in acque libiche, ha attraccato nel porto … Continue reading ONG Mediterranea con a bordo i migranti è ...

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - 'si configura sequestro di persona' : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "Siamo qui da quasi un'ora e non c'è nessun accenno alle operazioni di sbarco. Dobbiamo scendere. Si configura il sequestro di persona, non solo nei confronti di queste 41 persone ma anche nei confronti dell'equipaggio di Nave Alex". A parlare ai microfoni di RaiNews 24

Migranti : Sciurba (Mediterranea) - ‘si configura sequestro di persona’ : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Siamo qui da quasi un’ora e non c’è nessun accenno alle operazioni di sbarco. Dobbiamo scendere. Si configura il sequestro di persona, non solo nei confronti di queste 41 persone ma anche nei confronti dell’equipaggio di Nave Alex”. A parlare ai microfoni di RaiNews 24 è Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterannea Saving Humans, a bordo della Nave Alex attraccata al ...

Il Tribunale dei ministri di Catania ha archiviato l’indagine in cui Matteo Salvini era accusato di sequestro di persona per il caso della Sea Watch 3 : Venerdì il Tribunale dei ministri di Catania ha disposto l’archiviazione dell’indagine che era stata aperta dalla Procura di Roma contro Matteo Salvini per i fatti che nel gennaio 2019 coinvolsero la nave Sea Watch 3 al largo delle coste di

Sea Watch - vincono Matteo Salvini e il governo : "Non fu sequestro di persona" - archiviazione : Il Tribunale per i reati ministeriali di Catania ha archiviato l'indagine contro Matteo Salvini, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Danilo Toninelli sul caso Sea Watch dello scorso gennaio. A riferirlo è il senatore Maurizio Gasparri, presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato:

E il tribunale dei ministri di Catania archivia le accuse di sequestro di persona per Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli : L'indagine, relativa al trattenimento dei migranti sulla Sea Watch 3 poi fatta sbarcare a Catania a gennaio, era stata aperta dalla Procura di Roma

Salvini - scappato dal processo per sequestro di persona - chiama sequestratori chi salva vite : Salvini che indica la nave Sea Watch con i migranti a bordo come "sequestratori" è l'immagine di una discesa comica di un vocabolario che sembra essere preso in prestito dagli inferi. E intanto, come al solito, tutto si svolge sulla pelle di disperati lasciati in mezzo al mare. E sullo sfondo c'è un processo, proprio per "sequestro di persona" a cui il ministro si è sottratto.Continua a leggere