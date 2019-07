Dal Gf a Temptation Island? Francesca De André e Gennaro Lillio si rilassano a Capri

Temptation - Raffaella Giudice : 'Sconvolta Dalle coppie di quest'anno - sembra tutto finto' : L'ex concorrente dell'edizione 2018 di Temptation Island stronca le coppie di quest'anno e si accoda al pensiero popolare circa la buona fede delle suddette. Queste le parole di Raffaella Giudice a Fanpage.it: "quest'anno sono davvero sconvolta dalle coppie che vi stanno partecipando. Mi sembra tutto molto finto e tutto già preparato". Dunque, secondo Raffaella, nell'edizione di quest'anno le varie coppie starebbero solo fingendo all'interno del ...

Temptation Island - Andrea Dal Corso e Teresa Langella svelano retroscena sui tentatori : Intervistati da Tv, Sorrisi e Canzoni, Teresa Langella, ex tentatrice di Temptation Island e poi tronista a Uomini e Donne, ha parlato della sua situazione sentimentale con Andrea Dal Corso, scelto nel Corso del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5: “Se ci sposeremo? Chissà. Dopo l’estate andremo a vivere insieme”. La ragazza ha spiegato che tentatori e tentatrici durante Temptation non possono entrare in contatto, dopo aver ...

“Assurdo”. Nunzia - Dalla ragione al torto. Tutti contro la concorrente di Temptation Island : Corna in diretta a Temptation Island. Arcangelo ha baciato la tentatrice Sonia e, come prevedibile, la fidanzata Nunzia ha reagito malissimo. Nel reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia gli autori hanno giocato un brutto scherzo al concorrente, appartato con la bella tentatrice: “Durante la loro esterna – ha spiegato Bisciglia -, ad Arcangelo è stato tolto il microfono. Pensava che non fosse nemmeno ripreso, visto che non è ...

ANDREA MADDalENA E JESSICA BATTISTELLO/ Corna in arrivo? - Temptation Island - : JESSICA BATTISTELLO e ANDREA MADDALENA, seconda puntata di Temptation Island 2019: lui si vendica uscendo con una single e...

Temptation Island Vip - Ilary Blasi esclusa Dalla conduzione. Ecco chi prenderà il suo posto : Il prossimo autunno tornerà in onda Temptation Island Vip. Il programma, prodotto da Maria De Filippi, non avrà più come conduttrice Simona Ventura che ha lasciato Mediaset per tornare in Rai. Nell'ultimo periodo sembrava che a occupare il suo posto ci fosse Ilary Blasi. La moglie di Totti però - ri

Temptation Island Vip - Teresa Langella e Andrea Dal Corso nel cast? "Un tuffo nel passato" : Teresa Langella e Andrea Dal Corso approdano a Temptation Island Vip? Ecco le dichiarazioni della coppia.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso convivranno - l’aneddoto : “Quel primo sguardo a Temptation Island” : La coppia uscita da Uomini e Donne annuncia l'intenzione di andare a vivere insieme dopo l'estate e svela un aneddoto risalente alla partecipazione a Temptation Island 2018, quando ci fu il primo incontro. Inevitabile pensare a una loro partecipazione alla versione vip del reality dei sentimenti.Continua a leggere

Rumors Temptation : Jessica e Andrea ancora insieme fuori Dal programma : L'edizione 2019 di Temptation Island è già un fenomeno del web e la prima puntata ha fatto registrare record di ascolti. Il reality estivo condotto dall'ex gieffino Bisciglia ha già fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Questi ultimi sono curiosi di sapere come andrà a finire tra alcune delle coppie che più si stanno facendo notare all'interno del programma prodotto da Maria De Filippi. Al momento le coppie più discusse sono quelle formate ...

Anticipazioni Temptation 2ª puntata - Filippo mostra un video ad Andrea lontano Dal falò : La seconda puntata di Temptation Island si preannuncia ricca di colpi di scena: Witty Tv, infatti, ha anticipato che lunedì prossimo il pubblico assisterà a qualcosa che non è mai accaduto nelle precedenti edizioni del reality. Filippo Bisciglia, dunque, andrà a parlare con Andrea Filomena nel villaggio e gli consiglierà di visionare un filmato che era stato preparato per il suo primo falò. Nella circostanza il conduttore, vedendolo scosso ...

Andrea MadDalena : età - fidanzata e chi è a Temptation Island 2019 : Andrea Maddalena: età, fidanzata e chi è a Temptation Island 2019 L’edizione 2019 di Temptation Island è iniziata lunedì 24 giugno e sei coppie si metteranno in gioco per testare la forza del loro amore. L’isola delle tentazioni però mette a dura prova i rispettivi partner: da un lato i tentatori che con il loro fisico scolpito proveranno a sedurre le fidanzate, dall’altro le intraprendenti tentatrici che con il loro sguardo felino ...

Temptation Island – Chi è Federica Lepanto? Dalla vittoria al GF al ‘corteggiamento’ al fidanzato Massimo [GALLERY] : Federica Lepanto, la 26enne tentatrice sempre più vicina a Massimo, fidanzato di Ilaria E’ iniziata la settima edizione di Temptation Island: le sei coppie partecipanti si sono divise nei due villaggi nei quali vivranno 21 giorni a stretto contatto con 13 tentatori e tentatrici. A mettersi subito in mostra per il suo atteggiamento discutibile è stato Massimo, fidanzato di Ilaria. Il ragazzo si è subito avvicinato alla tentatrice ...

Temptation Island - Andrea umiliato Dalla fidanzata Jessica : “Ogni mattina gli pulisco le orecchie con il cotton fioc” : La coppia formata da Jessica e Andrea si è affermata come protagonista della prima puntata della nuova stagione di Temptation Island. I due avrebbero dovuto sposarsi in questi giorni ma, non convinti, hanno deciso invece di mettersi alla prova partecipando al reality di Canale 5, come spiegato dal conduttore Filippo Bisciglia. Una volta sull’isola però, i due non sono apparsi affatto affiatati, anzi, Jessica ha fatto una rivelazione molto ...

Temptation Island 2019 - la prima puntata in tempo reale Dalle ore 21 : 25 : Temptation Island è un docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, in onda su Canale 5, ogni lunedì in prima serata.Temptation Island 2019: le anticipazioni della prima puntataprosegui la letturaTemptation Island 2019, la prima puntata in tempo reale dalle ore 21:25 pubblicato su TVBlog.it 24 giugno 2019 20:15.

“È lei una delle tentatrici”. Dal Grande Fratello a Temptation Island - dopo anni torna in tv : Parte lunedì 24 giugno, in prima serata su Canale 5, la sesta edizione di “Temptation Island”. Sei coppie si troveranno a vivere un’esperienza che dovrà dare loro la risposta alla domanda delle domande: l’amore che sto vivendo è davvero quello che voglio? A condurre il docu-reality, come sempre, ci sarà Filippo Bisciglia, che raccoglierà le sensazioni, i sentimenti, i mutamenti e le scoperte dei partecipanti. Sei coppie ...