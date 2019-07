Basket | Mondiali Under 19 2019 | Stati Uniti in finale contro l’incredibile cavalcata del

oasport

(Di sabato 6 luglio 2019) Sarà trae Mali ladeidi19, che si stanno concludendo in Grecia, a Candia (il nome italiano di Heraklion). Se la formazione americana era largamente attesa all’appuntamento, quella maliana è senza dubbio la più sorprendente in assoluto: mai, a nessun livello, una Nazionale africana era mai arrivata a giocarsi un titolo mondiale a qualunque livello maschile o femminile. La formazione americana, come da pronostico, ha messo piuttosto agevolmente in fila tutte le avversarie: nel girone 111-71 alla Nuova Zelanda, 102-84 alla Lituania, 87-58 al Senegal, negli ottavi 116-66 alla Lettonia, nei quarti 95-80 alla Russia e in semi102-67 ancora alla Lituania. I punteggi individuali dei giocatori non sono stratosferici solo perché Bruce Weber, dal 2012 capo allenatore alla Kansas State University, ha deciso di ruotare tutti gli effettivi in ...

