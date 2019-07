Wimbledon – Federer si congratula con Coco Gauff | la giovane tennista in preda

sportfair

(Di venerdì 5 luglio 2019)sicon, la 15enne americana che ha battuto Venus Williams: lasi imbarazza davanti alle telecamereè una delle sorprese di2019. A soli 15 anni è diventata la piùa qualificarsi per il main draw die al primo turno ha eliminato addirittura Venus Williams in un match che a molti è parso un vero e proprio passaggio di consegne.ha ricevuto tanti complimenti negli ultimi giorni, fra i quali anche quelli di Rogerche l’ha incontrata afermandosi a scambiare con lei qualche battuta e porgendole le suezioni. Al termine della chiacchierata, ripresa dalle telecamere,, contenta e piuttosto imbarazzata, si è rivolta ai reporter della WTA dicendo: “mi avete ripresa con la telecamera?“. Yeah, we got that on camera! @...

