Scuola | concorso Dirigenti Scolastici annullato | Bussetti pronto alla battaglia | ecco

Bussetti annuncia : PAS e concorso straordinario Scuola - in arrivo il decreto a luglio : Il decreto per i PAS e il concorso straordinario nella scuola secondaria per i docenti con tre anni di servizio, sta per arrivare: a confermarlo è il ministro Bussetti. Intervistato dal Corriere, afferma: “Entro luglio intendo proporre un decreto legge per dare attuazione all’accordo con i sindacati per il concorso straordinario per la scuola secondaria, riservato ai precari con più di tre anni di anzianità“. PAS e concorso straordinario e ...

Scuola - ipotesi concorso direttori Dsga riservato agli assistenti amministrativi Ata : Arriva l'ipotesi di un concorso dedicato per permettere agli assistenti amministrativi Ata che abbiano lavorato per almeno due anni nella direzione dei servizi generali ed amministrativi di ottenere definitivamente il titolo di Dsga. E' il quotidiano specializzato Italia Oggi ad anticipare le ipotesi allo studio del Ministero dell'Istruzione: l'obiettivo è quello di contemperare gli interessi del personale Ata impiegato nella mansione con quelli ...

Scuola/ Tar annulla il concorso presidi : cosa nasconde questa bocciatura? : Il Tar ha annullato il concorso dei presidi. La decisione non sorprende, perché la trasparenza resta un problema per il Miur.

Scuola : il Tar ha annullato lo scritto del concorso dei presidi - ricorso del Miur : È subbuglio nel mondo della Scuola dopo la sentenza del Tar Lazio che ha annullato la prova scritta del concorso per i dirigenti scolastici. Sui gruppi Facebook degli aspiranti presidi hanno cominciato a circolare le prime reazioni alla notizia e in molti sono concordi sull'organizzare una mobilitazione di protesta per il prossimo 10 luglio a Roma. Il Tar del Lazio ha infatti annullato lo scritto dell'ultimo concorso per i presidi. ...

Concorso presidi - Tar del Lazio annulla lo scritto. Cgil : “Per la Scuola è un disastro” : Il Tar del Lazio ha annullato lo scritto dell’ultimo Concorso per i presidi. Da quanto si apprende da fonti Miur, il ministero con l’Avvocatura dello Stato intende presentare ricorso al Consiglio di Stato. Il tribunale, in particolare, ha accolto il ricorso sulla base di una censura giudicata infondata dai tecnici del ministero: non sussistevano, secondo il dicastero, i presupposti per la ritenuta incompatibilità di alcuni commissari. ...

Scuola - diplomati magistrale e laureati SFP ultime notizie : possibile nuovo concorso in arrivo : Il governo Conte starebbe lavorando ad un concorso riservato ai laureati SFP (Scienze della formazione primaria) e ai diplomati magistrali che non hanno potuto partecipare al concorso precedente in quanto non erano in possesso dei 2 anni di servizio richiesti. Al nuovo concorso, così come riporta l’edizione odierna del quotidiano economico ‘Italia Oggi’ (2 luglio), potrebbero partecipare quei docenti in possesso di almeno 180 ...

Concorso riservato Scuola : prova scritta decisiva - l'orale per la posizione in graduatoria : Ancora un nulla di fatto per l'attuazione dell'accordo tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati sul reclutamento nella scuola con i concorsi riservati e i Percorsi abilitanti speciali (Pas). L'intesa firmata il 24 aprile scorso, infatti, rischia di non trovare attuazione concreta: lo stallo su reclutamento tramite concorsi riservati e abilitazione dei Pas, si legge nel comunicato stampa congiunto dei sindacati della scuola, renderà ...

Concorso per 10 insegnanti della Scuola di infanzia del Comune di Padova : Il Comune di Padova ha pubblicato un interessante bando di Concorso pubblico per esami, con eventuale prova di preselezione, per la ricerca e l’assunzione a tempo indeterminato di 10 insegnanti di scuola infanzia nella specifica categoria C e con contratto di lavoro subordinato. La scadenza è fissata per luglio. Svolgimento delle prove Le prove d’esame verteranno nelle materie indicate nel bando: saranno costituite da una prova scritta a ...

Concorso Scuola - 24mila posti per i laureati con 24 Cfu : bando atteso per l'estate : Finalmente qualcosa si sta muovendo nel mondo dei concorsi scolastici: dopo la decisione del Miur di indire un percorso abilitante riservato ai docenti con tre anni di servizio (Pas), si parla anche dei laureati che hanno conseguito i 24 Cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Il bando è atteso proprio per questa estate e sarà per circa 24.000 posti. L'altra metà dei posti disponibili è, ...

Concorso educatore nido - esperto culturale e maestra Scuola materna : scadenza a luglio : Alcuni enti comunali hanno emanato nuovi concorsi pubblici per la professione di educatore asilo nido, esperto culturale e maestra scuola materna. I bandi, con scadenza fino al prossimo 21 luglio verranno svolti presso il Comune di Vicenza (educatore asilo nido), il Comune di Bari (esperto culturale) e presso il Comune di Pesaro, per il ruolo di maestra scuola materna. Selezione pubblica educatore asilo nido Il Comune di Vicenza ha indetto una ...

Cosa prevede il concorso salva-precari della Scuola : Assunti a tempo indeterminato 24 mila e 250 professori delle secondarie con tre anni di servizio alle spalle. Per loro il ministero dell'Istruzione ha previsto un concorso straordinario. Questo il frutto dell'accordo tra governo e sindacati, che ieri sera hanno raggiunto un'intesa sulla nuova stabilizzazione di precari. Il Pas Il nodo dell'intesa, che diventerà un emendamento del disegno di legge Crescita e dovrà essere approvato in ...

Scuola - PAS e concorso : come si svolgerà la procedura? Ecco i chiarimenti della Gilda degli Insegnanti : Il Coordinatore Nazionale della Gilda Insegnanti, Rino Di Meglio, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’intesa raggiunta nei giorni scorsi in merito ai PAS e alla fase transitoria dei docenti precari con più di 36 mesi. Ecco la spiegazione che è stata data durante un’intervista effettuata per Gilda TV. PAS ‘Va precisato, innanzitutto, che si parla di docenti della Scuola secondaria – ha esordito Rino Di Meglio ...

Concorso Scuola Secondaria 2019 - tutte le informazioni per partecipare. Nuove possibilità per docenti tre anni servizio : Cresce l’attesa per il Concorso Scuola Secondaria 2019, che vedrà l’assunzione di decine di migliaia di docenti a partire dal settembre 2020. Secondo le ultime affermazioni del Ministro Bussetti, il bando uscirà dal mese di luglio e i posti disponibili saranno 48.536, di cui 8.491 sul sostegno. Tutti gli aggiornamenti sui Concorsi Scuola Concorso Scuola Secondaria 2019: cosa prevede Il Concorso Scuola Secondaria 2019 si svolgerà ...