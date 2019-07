Quanti alberi servirebbero per salvarci dal riscaldamento globale

wired

(Di venerdì 5 luglio 2019) (foto: Martin Ruegner via Getty Images) Contro l’innalzamento delle temperature, una soluzione arriva dagli. Tanto che gli scienziati oggi hanno mostrato che il ripristino delle foreste potrebbe essere il metodo più efficace per contrastare i cambiamenti climatici. Il gruppo di ricerca, coordinato dal Crowther Lab del Politecnico federale di Zurigo (Eht Zurich), haficato per la prima voltain più potrebbero essere ospitati dal nostro pianeta, calcolando le aree disponibili. Una volta ottenuta questa stima, gli autori hanno anche valutato la loro capacità di catturare anidride carbonica dall’atmosfera e accumulare il carbonio rimuovendo le emissioni di gas serra. In base ai risultati sarebbe possibile aumentare di un quarto le foreste esistenti sulla Terra senza danneggiare città e attività agricole. Lo studio è pubblicato su Science. Da tempo ...

