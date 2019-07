Compra ancora i miei capi! Il passato da commessa di Emma Marrone

(Di venerdì 5 luglio 2019) La vita precedente diraccontata dalla sua ex datrice di lavoro, la signora Claudia, proprietaria di un negozio di abbigliamento ad Aradeo, in Puglia: "Era una brava, aveva un carattere schietto e non le mandava mai a dire". La donna èin contatto con la cantante: "Viene spesso arsi qualche abito e io resto stupita". Intervistata dal settimanale DiPiù Tv, la signora Claudia conferma la grande statura morale di: "Un carattere schietto, ci metteva sempre il cuore". Poi racconta che, di tanto in tanto, la cantante non manca mai di andarla a trovare e dire i suoi capi di abbigliamento con sua sorpresa: "Le dico: ‘Ma come tu vesti dai migliori stilisti!'E lei: ‘Ma a me piacciono i tuoi vestiti': "era una brava. Aveva un carattere schietto, non le mandava mai a dire. Ci metteva il cuore, voleva fare la cantante, ma non avevaottenuto nulla. E per non pesare sulla famiglia, lavorava qui con me. Era molto attenta ad aiutare gli anziani. Ogni volta siqualche abito. Io rimango sempre stupita: ‘Ma tu sei vestita dai migliori stilisti e compri qui da me?'. E lei: ‘Questi tuoi vestiti mi piacciono'."