G2A | dopo le recenti polemiche il controverso sito di key cerca di chiarire la sua

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il noto rivenditore di key G2A è stato recentemente al centro di una polemica riguardo la dubbia provenienza dei suoi articoli, la cosa è esplosa quando alcuni sviluppatori indipendenti hanno incoraggiato gli utenti a piratare i loro giochi pur di non far guadagnare G2A (in quanto avendo comprato spazi pubblicitari compariva ai primi posti nelle ricerche Google).Come riporta VG247, ilha in seguito pubblicato una lettera in cuidila sua posizione e far placare gli animi. Nel post viene spiegato che la maggioranza di key vendute sulprovengono da grandi partite acquistate direttamente dagli sviluppatori, addirittura pare che alcuni di essi vendano direttamente a G2A le loro key. Si continua poi rispondendo alle accuse di favorire attività illecite derivate da carte di credito clonate ed altri metodi illegali:"Come ladro il tuo obiettivo è incassare il prima ...

