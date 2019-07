Federica Nargi e Alessandro Matri felici in vacanza a Formentera

Federica Nargi esplosiva in vacanza alle Baleari : Federica Nargi in gran forma in vacanza alle Baleari, si gode il relax con Alessandro Matri e le sue bambine. Attraente, elegante e in forma smagliante. Federica Nargi è una mamma super sexy anche a Formentera, dove sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Alessandro Matri e le sue due bellissime figlie Sofia e Beatrice. La modella, benchè sia reduce da un parto, si mostra in piena forma fisica, con addominali scolpiti ed un corpo ...

Federica Nargi mozzafiato! Forma fisica recuperata in poco tempo - che schianto l’ex velina in vacanza al mare [GALLERY] : Federica Nargi mozzafiato in vacanza a Formentera: l’ex velina da urlo in bikini a tre mesi dalla seconda gravidanza E’ bastato davvero poco tempo per recuperare una Forma fisica smagliante e impeccabile: Federica Nargi, a tre mesi dalla nascita della sua secondogenita, Beatrice, sfoggia già un fisico mozzafiato nelle spiagge di Formentera. Pancia piattissima e addominali scolpiti per l’ex velina, che si sta godendo una ...

Vai a lavorare - mantenuta! Federica Nargi attaccata sui social : L’ex velina di Striscia è stata duramente attaccata da alcuni follower sui social, accusata di vivere alle spalle del compagno. Lei però non ha voluto tacere e ha risposto, a tono, a chi l’ha insultata. La modella, compagna del calciatore Alessandro Matri, ha pubblicato un post dove è immortalata a bordo della sua vettura, una Evoque, e annuncia l’imminente partenza per Formentera (dove la famiglia trascorre spesso le vacanza). A ...