Expo | Sala condannato a 6 mesi | «Resto sindaco | non mi dimetto»

Expo - 6 mesi a Sala (convertiti in multa) «Vizio di forma - processato il mio lavoro» : Convertiti in una pena pecuniaria di 45mila euro. Da commissario straordinario avrebbe commesso falso ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali. Riconosciuta l’attenuante di aver agito «per motivi di particolare valore sociale»

Processo Expo - Beppe Sala condannato a 6 mesi : Il sindaco di Milano Beppe Sala è stato condannato oggi a 6 mesi di carcere per falso materiale e ideologico nell'ambito del Processo sulla cosiddetta Piastra Expo.Secondo l'accusa, il primo cittadino avrebbe retrodatato due verbali relativi alla commissione aggiudicatarie della gara sulla Piastra. Una retrodatazione di 13 giorni, compiuta in concorso con il manager Angelo Paris, che sarebbe servita a non dover rifare la gara e mettere quindi ...

Expo : M5S all'attacco - Sala condannato del giorno - Zingaretti lo farà dimettere? : Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Oggi il 'condannato del giorno nel Pd' è.... il sindaco di Milano, Beppe Sala! Sembra una lotteria, invece è la triste realtà. Ormai abbiamo perso il conto di tutti gli indagati e condannati del Partito democratico. L’ultimo, in ordine temporale, è Sala, importante espone

Expo : M5S all’attacco - Sala condannato del giorno - Zingaretti lo farà dimettere? : Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Oggi il ‘condannato del giorno nel Pd’ è…. il sindaco di Milano, Beppe Sala! Sembra una lotteria, invece è la triste realtà. Ormai abbiamo perso il conto di tutti gli indagati e condannati del Partito democratico. L’ultimo, in ordine temporale, è Sala, importante esponente del Pd e renziano doc, condannato per falso ideologico a una pena di 6 mesi di reclusione (convertita in ...

Expo 2015 - Sala condannato a sei mesi : Il sindaco riconosciuto colpevole di falso materiale e ideologico: avrebbe retrodatato due verbali con cui, nel maggio 2012, furono sostituiti due componenti della commissione di gara per l'assegnazione del maxi appalto per la Piastra dell'Expo 2015

Expo - Sala condannato a 6 mesi : resto sindaco : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e' stato condannato "a 6 mesi di reclusione, commutati in 45 mila euro di pena pecuniaria"

Expo - Giuseppe Sala condannato a sei mesi per falso : Il sindaco di Milano era imputato per falso ideologico e materiale in merito alla retrodatazione di un atto legato agli appalti per la Piastra della Fuera internazionale «Qui ci vuole un nuovo partito». L'intervista esclusiva a Giuseppe Sala"

Processo Expo : 6 mesi a Sala - la pena convertita in multa Lui : «Resterò sindaco»|Video : Convertiti in una pena pecuniaria di 45mila euro. Da commissario straordinario avrebbe commesso falso ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali. Riconosciuta l’attenuante di aver agito «per motivi di particolare valore sociale»

Processo Expo - il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO : Processo Expo, il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a 6 mesi. FOTO Il primo cittadino era imputato per falso materiale e ideologico con l'accusa di aver retrodatato due verbali in quaità di amministratore delegato di Expo 2015, nell'ambito della vicenda "Piastra". La reclusione è stata convertita in una pena ...

Expo - Sala condannato : “Sono resistente - assicuro due anni di lavoro da sindaco. Guardare avanti non me la sento” : Il Tribunale di Milano ha condannato in primo grado il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a sei mesi di reclusione convertiti in una pena pecuniaria di 45 mila euro. “Qui è stato processato il lavoro e io ne ho fatto tanto – ha commentato il primo cittadino che all’epoca dei fatti rivestiva il ruolo di amministratore delegato di Expo – una sentenza del genere, dopo sette anni, per un vizio di forma, allontanerà tanta gente per bene ...

Expo - Sala condannato a 6 mesi Pena convertita : multa da 45mila € : Arrivata la sentenza nel processo che vede tra gli imputati il sindaco, Giuseppe Sala, in qualità di ex commissario unico di Expo: condanna a 6 mesi e risarcimento di 45 mila euro Segui su affaritaliani.it

Expo - Sala condannato a 6 mesi. «Resto sindaco - continuerò il mio lavoro» : condannato a sei mesi Giuseppe Sala, sindaco di Milano ed ex ad di Expo. I sei mesi di reclusione sono convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro. Nel processo milanese Sala era imputato per...

Expo - sindaco di Milano Sala condannato a 6 mesi di reclusione per l’appalto della Piastra : “Resto - processato mio lavoro” : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi dell’Esposizione Universale ...

Il sindaco di Milano Beppe Sala condannato a sei mesi per Expo. Lui : "Non lascio" : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ex ad di Expo, è stato condannato a semi mesi di reclusione, convertiti in pena pecuniaria di 45 mila euro, nel processo milanese in cui era imputato per falso materiale e ideologico per la presunta retrodatazione di due verbali con cui, nel maggio del 2012, sono stati sostituiti due componenti della commissione di gara per l’assegnazione del maxi appalto per la Piastra dei servizi ...