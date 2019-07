Calciomercato Roma | dalla Turchia | “Kolarov-Fenerbahce | è fatta”

lanotiziasportiva

(Di venerdì 5 luglio 2019) Kolarov sta per lasciare laper unirsi al: accordo trovato, indanno già per conclusa la trattativa.“powered by Goal”Arrivato anell’estate del 2017, per Aleksandar Kolarov potrebbe essere giunta davvero l’ora di lasciare la capitale italiana per mettersi alla prova con la Super Lig, dove ad attenderlo c’è il.Secondo quanto riportato dal portale turco ‘A Spor’, il terzino bosniaco ha infatti trovato un accordo con il club di Istanbul, al quale si unirà per scrivere una pagina nuova della sua lunga carriera. Convinta anche la.Tutto fatto dunque, anche se i termini dell’affare non sono ancora stati resi noti. Nei giorni scorsi si parlava di una proposta per il giocatore di un biennale con opzione per il terzo anno e di un ingaggio di 2,8 milioni di euro a stagione.In scadenza di contratto con lanel ...

