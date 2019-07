Boris Becker a Wimbledon con la sua nuova fiamma sexy Layla Powell

(Di venerdì 5 luglio 2019)è lamodella britannica che ha rubato il cuore di. I due si sono fatti paparazzare ascatenando i tanti follower dell'ex tennista e della pantera nera. Lo scorso anno, infatti, il tedesco si era presentato acon la modella e giornalista televisiva Melanie Sykes anche se ad aprile di quest'anno l'ex tennista si è dichiaratomente single. Non contento, Bum Bum com'era soprannominato quando giocava a tennis per la violenza del suo servizio, si è presentato con una, lamodella britannica. La pantera nera vanta oltre 30.000 follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante fotoe provocanti dove mette in risalto il suo fisico mozzafiato e il suo lato A.