Berlusconi vede Carfagna e Toti | “Prossime settimane decisive”

ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2019) Silvioaccelera sulle sorti di Forza Italia. E in mattinata ha convocato a Palazzo Grazioli i due coordinatori Marae Giovanni. Un summit a porte chiuse e a cui solo tutti e tre hanno partecipato. La fase che sta attraversando ultimamente il partito del Cavaliere è la più delicata dal 1993 a oggi. La riunione si è svolta all'indomani dell'ultimatum diai dirigenti del partito ("chi sarà lì dentro è fuori dal partito", è stato attribuito senza smentite al presidente Fi) rispetto alla partecipazione alla kermesse pre-scissionista cheaveva convocato per domani al teatro Brancaccio di Roma prima della nomina a coordinatore. Kermesse al momento ancora in agenda ma che dentro Forza Italia in molti auspicano sarà rinviata, confidando nell'esito del vertice odierno.Quest'ultima ha comunque fatto sapere che se invece...

lucatoscoromano : @lucatelese portati l'asciuga bava per #Parenzo quando vede #monti, #Prodi o #berlusconi non riesce a contenere la salivazione. :D #InOnda - SHIN_Fafnhir : @GuidoCrosetto @matteosalvinimi @berlusconi @matteorenzi Salvini come Zingaretti non potranno evitare i giudici. Ch… - sciltian : RT @guidotweet: @GuidoCrosetto @matteosalvinimi @berlusconi @matteorenzi Lo schema è del tutto diverso. Berlusconi era sotto attacco. Salvi… -