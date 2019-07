Ancora bufera procure | ora Fuzio è anche indagato La difesa | “Pronto a chiarire”

ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2019) Il procuratore generale della Cassazione Riccardoe' stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura di Perugia. L'ipotesi di reato sarebbe rivelazione di segreto d'ufficio. E si riferirebbe all'incontro trae il pm romano Luca Palamara,dalla procura di Perugia per corruzione."e' pronto a rendere ai pm tutte le dichiarazioni per chiarire e confida in un veloce chiarimento perche' ha agito nel rispetto delle regole e soprattutto in assoluta buona fede" dichiara l'avvocato Grazia Volo, che e' stata incaricata dal pg. Tuttavia, ci sarebbero denunce contro, fatte in qualita' di magistrati e cittadini. In queste ore ne stanno partendo diverse e tra i primi a trasmetterle alla Procura di Perugia ci sono i sostituti procuratori di Rimini, Davide Ercolani e Luca Bertuzzi, e il sostituto procuratore di Padova, Sergio Dini. Negli atti i magistrati ...

