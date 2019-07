Tragedia su sottomarino russo | “Incendio alle batterie | reattore nucleare sigillato”

meteoweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2019) La causa principale dell’incidente che ha riguardato il, in cui hanno perso la vita 14 militari, è stata “un incendio delleche si è diffuso“, ha riferito il ministro della difesa Sergei Shoigu. “Ilè stato sigillato e tutto il personale è stato portato via. L’equipaggio ha adottato le misure necessarie per salvare l’unità che è in grado di funzionare. Questo significa che possiamo riparare velocemente, e completamente, il sommergibile“, ha precisato Shoigu. L'articolosu: “Incendiosigillato” Meteo Web.

