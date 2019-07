Sono scioccata! Katia Fanelli è la prima nella storia di Temptation Island (Di giovedì 4 luglio 2019) Dopo Francesca Baroni anche Raffaela Giudice, protagonista di Temptation Island 5 insieme al fidanzato Andrea Celentano, ha raccontato in esclusiva a Fanpage.it la sua impressione sulle coppie che si Sono messe in gioco in questa sesta edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia. La giovane è rimasta molto colpita dal comportamento tenuto dalle fidanzate, che già dopo poche ore dal loro arrivo in terra sarda sembravano incredibilmente vicine ai single del villaggio: ”Sono scioccata per come le coppie stanno vivendo questa edizione di Temptation Island. – ha detto – Mi danno la sensazione che i fidanzati e le fidanzate siano entrati nei villaggi che già si erano lasciati. Katia Fanelli è la prima nella storia del programma a ridere nel corso di un falò, non so come faccia visto il grado di ansia che caratterizza quei momenti”.



”Le cose sono due: o è tutto programmato oppure lei non è più innamorata. La mia sensazione è che sia tutto preparato perché una fidanzata non può innamorarsi di un tentatore dopo 4 ore, né gli si può avvicinare così tanto. Trovo tutto assurdo, come ci può alzare la gonna mentre un tentatore ti accarezza la gamba? Qualunque fidanzato avrebbe perso le staffe e il fatto che Andrea Filomena non lo faccia ti porta a pensare che sia tutto organizzato. Scopriremo la verità solo una volta che saranno usciti dai villaggi”. Mentre su Nunzia Sansone – che dopo aver visto il bacio del suo fidanzato Arcangelo Bianco con una tentatrice lo ha lasciato, salvo poi chiedere un secondo confronto con lui – ha dichiarato. ”Fosse successo a me, non avrei perdonato il mio fidanzato. Quando ho visto Nunzia richiedere il falò mi sono cadute le braccia. Avrebbe potuto aspettare che fosse lui a fare la prima mossa, anche se Arcangelo mi sembra completamente disinteressato a lei. Lei lo ha fatto richiamare per chiarirsi e mi spiace molto, non credo meriti di essere trattata così”. Tra tutti però la Giudice sembra non salvare nessuno, nemmeno Katia.



”Tra le fidanzate quella che mi piace meno è Jessica. Ma anche Katia è vergognosa, non ho parole. Mi auguro che Vittorio Collina la lasci, non può fare altro. Anche se certe frasi di lei sono simpatiche, sembra un po’ svampita, non realmente interessata a Giovanni Arrigoni. Al contrario, Jessica la vedo sinceramente presa da Alessandro, anche troppo, mentre lui per me finge proprio con lei. Tra i fidanzati se la giocano Massimo Colantoni e Arcangelo. Massimo crede di essere Dio sceso in terra e invece è solo un ragazzino nel paese dei balocchi, mentre Arcangelo è riuscito a negare le sue colpe perfino davanti a un bacio. Tra i tentatori avevo visto Federica Lepanto partire in quarta anche se poi è stata mandata a casa. In realtà, nessuna di loro mi ha colpito. Quest’anno le vere tentatrici sono le fidanzate, e le coppie potrebbero saltare quasi tutte o quasi!”.



Anche nel corso della sua edizione però ci furono delle coppie che fecero particolarmente discutere, alcune delle quali sono state anche accusate di aver architettato tutto fin dal principio. Era il caso di Lara Zorzetto e Michael De Giorgio. Finita la messa in onda del programma, lui tirò fuori i messaggi vocali che dimostravano che lei avrebbe partecipato al programma solo per spu***rlo e conquistarsi la popolarità. Pare che lei avesse scoperto un tradimento del fidanzato un giorno prima di entrare nel villaggio e che abbia deciso di andare avanti lo stesso solo per poter perseguire i suoi scopi.