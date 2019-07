Roma | si dimette vicepresidente M5s in consiglio comunale Enrico Stefano “A mente fredda

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il consigliere M5s, con un post su Facebook, annuncia le dimissioni da Vice Presidente Vicario dell’Assemblea Capitolina. Dimissioni che, però, non sono ancora protocollate e che, se confermate, porteranno Francesco Figliomeni (Fdi) a capo dell’Aula. “Aspiegherò i motivi – scrive sulla sua pagina pubblica -. Nel frattempo mi corre l’obbligo di fare dei ringraziamenti. In primis al mio staff, tutti dipendenti comunali, che da 3 anni con pazienza, dedizione, amore, seguono le mie (dis)avventure. Agli uffici del Segretariato, che in questi tre mesi sono stati una piecevolissima scoperta per competenza e disponibilità. Ai gruppi di opposizione, che, anche se inevitabilcon idee diverse, si sono dimostrati sempre leali e corretti, nell’interesse della città”. Poi conclude: “Ovviaresta il mio pieno e ...

