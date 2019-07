huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019) “Stiamo lavorando per la pacificazione della”. Prova a stemperare i toni Matteo Salvini quando nel tardo pomeriggio si rivolge ai suoi. A quel punto della giornata è chiaro che il governo libico di Accordo nazionale guidato dal premier Fayez Sarraj sta pensando di liberare tutti i migranti che sono chiusi nei centri di detenzione. Un’arma di ricatto nei confronti dell’Italia che sa di ultimatum.Come se non bastasse l’appoggio politico e servisse altro per sconfiggere il generale Haftar. Ecco perché nel giorno della visita di Vladimir Putin a Roma, il vicepremier leghista si ritrova a dover affrontare la questione libica. Qualche ora prima ha incontrato il vicepremier libico Ahmed Maitig al quale ha chiesto aggiornamenti sulla situazione alla luce dell’ultimo bombardamento del centro migranti di Tajura da parte di Haftar che ha ...

virginiaraggi : Sui rifiuti è in corso una guerra,qualcuno vuole riportare 'l'apostata' al 'precedente credo'. La 'gestione dei rif… - Pinucciosono : l'odio sui social è quasi esclusivamente prodotto dagli over. Poi qualcuno vuole fare lezione ai ragazzi su come vi… - bettasanlazzaro : RT @HuffPostItalia: 'Qualcuno vuole che la Libia esploda?' -